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Bursa’da bir Kartal sürücüsü, kesilmiş araç tavanını kendi aracının üstüne koyarak götürdü.

Bursa’da bir Kartal sürücüsü, kesilmiş araç tavanını kendi aracının üstüne koyarak götürdü.
09.12.2022 11:02

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Bursa’da bir Kartal sürücüsü, kesilmiş araç tavanını kendi aracının üstüne koyarak götürdü.

Yaşam Videoları

Bursa'da bir Kartal sürücüsü, kesilmiş araç tavanını kendi aracının üstüne koyarak götürdü. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü götüreceği araç tavanını değişik bir yöntem deneyerek taşıdı. Kendi aracının üstüne koyarak götürdüğü araç tavanını görenler gözlerine inanamazken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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