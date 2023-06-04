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Bursa'da bir gencin cami avlusunda buluştuğu arkadaşı tarafından öldürülme anı

Bursa'da bir gencin cami avlusunda buluştuğu arkadaşı tarafından öldürülme anı
04.06.2023 19:29

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Bursa'da 17 yaşındaki Utku Sezek, cami avlusunda buluştuğu arkadaşı Samet Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anı, caminin çay ocağındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Bursa'da yaşanılan feci olayda kan aktı.

Yıldırım ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı.

Bu esnada 17 yaşındaki S.Ç., belinden çıkardığı silahı ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin göğsüne isabet etti.

Hayatını kaybetti

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cami avlusunda buluştuğu arkadaşı tarafından öldürüldü (2) #1

Cinayet anı kamerada

Cinayet anı caminin çay ocağındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerinde, masada kalabalık halinde oturan arkadaş grubunun silahın ateş almasıyla panikle masadan kalktığı, yaralanan Utku Sezek'in yere düştüğü anlar yer aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Samet Ç.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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