Bursa'da asgari ücretle çalışan işçi 20 bin TL isabet eden Milli Piyango biletini yaktı 06.01.2020 16:33

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asgari ücretle çalışan bir işçi 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram olduğu için yaktı. Esat Şahan isimli mobilya işçisi bir rakamla da 20 milyon TL'yi kaçırdı. Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye 4’e bölünürken kazananlardan biri İnegöl’den çıktı.