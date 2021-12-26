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Bursa'da antikacıda satışa çıkan altın tespih büyük ilgi çekiyor.

Bursa'da antikacıda satışa çıkan altın tespih büyük ilgi çekiyor.
26.12.2021 11:50

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Bursa'da antikacıda satışa çıkan altın tespih büyük ilgi çekiyor. Bir kuyumcu tarafından el işçiliğiyle 22 ayar altından tespih yapıldı. İlk kez altından tespih görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Antikacı Nuri Yıldırım tarafından satışa çıkarılan 28 gram ağırlığındaki tespih, 30 bin liraya alıcısını bekliyor. Bu tespihi çekmek için alanlar da, koleksiyonuna katmak isteyenler de soruyor. Altın tespih meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları arttıkça tespihin de fiyatı çıkıyor ve iniyor. Bu tespihi alan altından olduğu için zarar etmiyor. Altın tespihi satışa çıkarttığını ifade eden antikacı Nuri Yıldırım, "Bu tespih 22 ayar altından yapılma. Ağırlığı ise 28 gram. Satışa çıkarttım. Çok sayıda meraklısı ilgi gösterdi. Çok soran ve incelemek için gelen var. Şu ân fiyatı 30 bin lira, altın artıkça fiyatı değişiyor. Bunu alan hem tespih sahibi olacak, hem de altına yatırım yapmış olacak" dedi.

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