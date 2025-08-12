PODCAST CANLI YAYIN

Bursa’da 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmanan 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren küçük İbrahim, hastanede yaşam savaşı veriyor.

OYUN BALKONDA FACİAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evin balkonuna çıkan 6 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim H., oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmandı. Küçük çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan İbrahim H., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

