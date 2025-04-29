SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da 6 ay önceki kazada yaşam mücadelesi veren lise öğrencisinden acı haber!
Haberler Yaşam Videoları

Bursa'da 6 ay önceki kazada yaşam mücadelesi veren lise öğrencisinden acı haber!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 23:42:57

Aktaş Mahallesi’nde traktör devrilmesi sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi İsmail Tekin (16), 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde, 14 Ekim Pazartesi günü, köylerinden ilçedeki okullarına gitmek için yola çıkan lise öğrencileri İsmail Tekin, Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram, bindikleri servisin lise öğrencilerine yasak olması nedeniyle ilçe girişinde araçtan inmek zorunda kaldı.

Okula az mesafe kala öğrenciler, otostop çekerek Ali Aslan (65) 'ın kullandığı traktöre bindi. Ancak traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi . Devrilmenin etkisiyle sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı.

Kazada en ağır yarayı alan 16 yaşındaki İsmail Tekin , olaydan sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı . Ancak 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Denizli'de otomobil dereye uçtu: Genç sürücü hastaneye kaldırıldı
29.04.2025Salı
Konya Seydişehir’de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
29.04.2025Salı
Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı!
29.04.2025Salı
Çorum’da okul servisi apartman balkonuna çarptı: 2 öğrenci yaralandı!
29.04.2025Salı
Bakü'de zincirleme kaza kamerada: Yaralılar var!
29.04.2025Salı
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan İtalya’da! 06:33
Başkan Erdoğan İtalya'da!
29.04.2025Salı
Aksaray’da aile içi trajedi: Emekli astsubay eşini vurduktan sonra intihar etti! 04:30
Aksaray’da aile içi trajedi: Emekli astsubay eşini vurduktan sonra intihar etti!
28.04.2025Pazartesi
Takside dehşet anları: İngiliz boksör taksiciyi hastanelik etti! 02:45
Takside dehşet anları: İngiliz boksör taksiciyi hastanelik etti!
28.04.2025Pazartesi
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı? 07:31
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete!
29.04.2025Salı
CANLI YAYIN