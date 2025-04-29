Bursa’da 6 ay önceki kazada yaşam mücadelesi veren lise öğrencisinden acı haber!

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde, 14 Ekim Pazartesi günü, köylerinden ilçedeki okullarına gitmek için yola çıkan lise öğrencileri İsmail Tekin, Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram, bindikleri servisin lise öğrencilerine yasak olması nedeniyle ilçe girişinde araçtan inmek zorunda kaldı.
Okula az mesafe kala öğrenciler, otostop çekerek Ali Aslan (65) 'ın kullandığı traktöre bindi. Ancak traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi . Devrilmenin etkisiyle sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı.
Kazada en ağır yarayı alan 16 yaşındaki İsmail Tekin , olaydan sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı . Ancak 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.