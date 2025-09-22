PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Zadeler Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çevredekiler durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale ile söndürüldü. Çatı katında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bunlar da Var

Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle