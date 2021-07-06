Bursa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü 5 yaralı

Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Orhangazi-İznik karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Orhangazi- İznik karayolu Keramet Kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belli olmayan 16 BN 680 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 BGU 11 hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki 3 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Orhangazi- İznik karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.