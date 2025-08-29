PODCAST CANLI YAYIN

Bursa Yıldırım’da husumetli dehşeti: 2 kişi yaralandı

Bursa Yıldırım’da aralarında husumet bulunan 2 kişi, H.A. ve Y.K.’yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

SİLAHLI SALDIRI MEYDANA GELDİ
Olay, saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karşılaşan H.A. ve Y.K., aralarındaki husumet nedeniyle 2 kişi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan H.A. ve Y.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU VE POLİS ÇALIŞMASI
Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, hayati risk taşımadıkları öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bunlar da Var

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle