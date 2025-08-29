Bursa Yıldırım’da husumetli dehşeti: 2 kişi yaralandı

SİLAHLI SALDIRI MEYDANA GELDİ

Olay, saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karşılaşan H.A. ve Y.K., aralarındaki husumet nedeniyle 2 kişi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan H.A. ve Y.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU VE POLİS ÇALIŞMASI

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, hayati risk taşımadıkları öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.