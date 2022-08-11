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Bursa Uludağ'da orman yangını korku yarattı

Bursa Uludağ'da orman yangını korku yarattı
11.08.2022 10:36

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Bursa'da, Uludağ eteklerindeki ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Uludağ yolu İnkaya mevkisindeki ormanda, saat 06.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz ve ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına 25 kişilik personel katılırken, 1 helikopterle de havadan destek verildi. Alevler, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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