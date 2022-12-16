Bursa polisi de monte halde yüzlerce silah ele geçirdi

Yaşı küçük çocuklara kuryelik yaptırıp silah taşıttıkları belirlenen çetenin atölye olarak kullandığı bağ evine baskın yapan polis, çete üyelerini kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'ya başka şehirlerden geldikleri tahmin edilen bir gurubun yasa dışı yollardan silah satışı yaptıkları ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şahısları takibe aldı. 3 aylık teknik takip neticesinde çete üyelerinin yaşı küçük çocuklara kuryelik yaptırıp bir noktadan bir başka noktaya silah taşıttıklarını belirleyen polis ekipleri, yaşı küçük çocukları takip ederek çetenin gerçek üyelerine ulaştı.

Yıldırım ilçesinde şeftali tarlalarının arasına gizlenen çete üyelerinin sevkiyata hazırlandıkları sırada düğmeye basan Bursa KOM polisi, önce kuryelik yapan yaşları küçük E.Ö.(15) ve M.B(17) isimli iki çocuğu gözaltına aldı. Çocukların taşıdığı kutuda 25 adet montajı yapılmış kuru sıkıdan bozma görünümlü ancak yeni imal edilmiş silah ele geçirildi. Çocuklarla buluşmaya hazırlanan çete üyeleri M.A.(23), H.Ö.(26), M.F.S.(23)'de polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı. Sevkiyata hazırlandıkları belirtilen şüpheli şahıslar polis ekiplerini karşısında görünce tarlaya kaçtılar ancak çok geçmeden hepsi tek tek yakalandı.

Öte yandan çetenin Nilüfer ilçesinde atölye olarak kullandığı bağ evine de baskın yapan KOM polisi burada da 35 adet montajı tamamlanmış silah ile 66 adet şarjör, 87 adet namlu, 84 adet fişek yatağı, 5 adet fişek ele geçirdi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden yaşı büyük 3'ü polis ekiplerince adliyeye sevk edilirken yaşı küçük 2 çocuğun ise sorgusunun çocuk şube tarafından yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.