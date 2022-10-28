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Bursa Osmangazi'da trafik kazası! Taksi ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Bursa Osmangazi'da trafik kazası! Taksi ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
28.10.2022 09:23

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 araçtaki 3 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşam Videoları

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali Ferruh Yücel Caddesi'nden Şehreküstü Mahallesi istikametine seyreden Turan Ç. idaresindeki 16 T 0457 plakalı taksi, Gökdere Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen Enes T. idaresindeki 16 CLV 86 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada savrulan otomobil yolun karşısına geçerek kaldırıma çarptı.

Kazada taksi sürücüsü Turan Ç. ile yanındaki yolcu Bayram Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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