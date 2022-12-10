Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Öte yandan, otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Öte yandan, otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Araçta sıkışan sürücü Mehmet B. ile Eylül Ataman ve Çağrı Güven, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.