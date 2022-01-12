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Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kaza kameraya yansıdı

Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kaza kameraya yansıdı
12.01.2022 17:20

OTOMATİK OYNAT

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Bursa-İstanbul otoyolunda meydana gelen kazada hızla bariyerlere çarpan araç savrulurken, o anlar başka bir araçtaki sosyal medya için hikaye çeken yolcu tarafından anbean kaydedildi. Kaza sabah saatlerinde Bursa-İstanbul otoyolu Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. O anlar ise başka bir otomobilde yolcu olarak seyahat eden vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

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