Bursa İnegöl’de zincirleme kaza kamerada: 9 yaralı

Mersin’de 16 yaşındaki kız sokak ortasında darbedildi: O anlar kamerada

Şırnak’ta iki kardeşin tırları çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!

Şırnak’ta yangına giden itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı! O anlar kamerada

TAHKİKAT SÜRÜYOR Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA Yaşanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın direksiyonu kırarak karşı şeride geçtiği ve ciple çarpışma anı net şekilde görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇOĞU ÇOCUK 9 YARALI Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, cip sürücüsü Ayten M. ile araçtaki yolculardan Ömer Yiğit M. (9), Meryem Azra M. (7), Ali Elyasa A. (11), Asım Eren A. (7), İpek Beyza A. (1), Ayşe S. (65) ve Gülşen Sağlam A. (40) yaralandı.

CİP İLE ÇARPIŞTI Karşı şeride geçen otomobil, Ayten M. (36) yönetimindeki 34 UZ 3681 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken araçta bulunanlar yaralandı.

YAYAYA YOL VERENE ÇARPMAMAK İSTEDİ Kaza, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Kenan D. (22) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol veren aracı son anda fark etti. Çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, kontrolü kaybederek karşı şeride geçti.