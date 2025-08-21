Bursa İnegöl’de zincirleme kaza kamerada: 9 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yayaya yol veren araca çarpmamak için manevra yapan otomobil karşı şeride geçip ciple çarpıştı. Kazada çoğu çocuk 9 kişi yaralandı.
YAYAYA YOL VERENE ÇARPMAMAK İSTEDİ
Kaza, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Kenan D. (22) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol veren aracı son anda fark etti. Çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, kontrolü kaybederek karşı şeride geçti.
CİP İLE ÇARPIŞTI
Karşı şeride geçen otomobil, Ayten M. (36) yönetimindeki 34 UZ 3681 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken araçta bulunanlar yaralandı.
ÇOĞU ÇOCUK 9 YARALI
Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, cip sürücüsü Ayten M. ile araçtaki yolculardan Ömer Yiğit M. (9), Meryem Azra M. (7), Ali Elyasa A. (11), Asım Eren A. (7), İpek Beyza A. (1), Ayşe S. (65) ve Gülşen Sağlam A. (40) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın direksiyonu kırarak karşı şeride geçtiği ve ciple çarpışma anı net şekilde görüldü.
TAHKİKAT SÜRÜYOR
Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.