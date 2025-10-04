PODCAST
Bursa İnegöl’de otomobil takla attı: Kaza anı kamerada! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 16:55
Bursa’nın İnegöl ilçesinde önündeki araca çarpmamak için ani manevra yapan otomobil takla atarak ters döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü yaralandı.
