Bursa İnegöl’de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

DÖNER KAVŞAKTA KAZA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Kaza saat 13.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi ile Kasımefendi Caddesi'nin kesiştiği döner kavşakta gerçekleşti. Ertuğrulgazi Caddesi'nde seyir halinde olan Songül A. (25) yönetimindeki 16 BFB 013 plakalı motosiklet, Kasımefendi Caddesi'nden çıkan Semih D. (30) yönetimindeki 16 AKD 835 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.