PODCAST CANLI YAYIN

Bursa İnegöl’de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 25 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.

DÖNER KAVŞAKTA KAZA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Kaza saat 13.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi ile Kasımefendi Caddesi'nin kesiştiği döner kavşakta gerçekleşti. Ertuğrulgazi Caddesi'nde seyir halinde olan Songül A. (25) yönetimindeki 16 BFB 013 plakalı motosiklet, Kasımefendi Caddesi'nden çıkan Semih D. (30) yönetimindeki 16 AKD 835 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp
Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle