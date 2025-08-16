PODCAST CANLI YAYIN

Bursa İnegöl’de kaza: Anne ve kızı motosikletten savruldu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ters yöne giren otomobil motosiklete çarptı. Kazada anne ve kızı yaralanırken, genç sürücünün annesi için gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönden gelen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Hakkı Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan U. (41) yönetimindeki 34 RU 6423 plakalı otomobil, ters yönden İnegöl Caddesi'ne çıkış yaptığı sırada, Mesudiye altgeçidinden gelen Gizem Ö. (23) idaresindeki 16 BTG 039 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Gizem Ö. ve arkasında yolcu olarak bulunan annesi Nilüfer Ö. (43) yaralandı. Yere düşen annesi için dakikalarca gözyaşı döken genç sürücüyü çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

