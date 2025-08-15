Burdur'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda feci kaza: 1 ölü 6 yaral

Kaza, 11.30 sıralarında Burdur-Fethiye Karayolu Kuş Gözlem Evi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolları tarafından yürütülen yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, önündeki aracı sollamak isteyen 15 KG 825 plakalı transit, karşı şeritten gelen 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve henüz ismi belirklenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.