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Burdur’da trafik kazası: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı
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Burdur’da trafik kazası: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 11.05.2025 19:41:46

Bucak ilçesi Beşkonak Köyü’nde meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aynı aileden 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kamyonet sürücüsünün "yakın takip" kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Burdur'un Bucak ilçesi Beşkonak Köyü'nde, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Seyit Ö. (31) yönetimindeki 15 AAR 630 plakalı kamyonet ile Hasan D. (41) idaresindeki 07 AOR 104 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Betül D. (39), Zeynep Huma D. (11) ve Mehmet Sadi D. (5) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

"Yakın takip" kuralı ihlal edildi

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kamyonet sürücüsü Seyit Ö.'nün "yakın takip" kuralını ihlal ettiği, yani öndeki araca yeterli mesafeyi bırakmadan takip ettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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