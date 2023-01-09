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Burdur’da özel halk otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı

Burdur’da özel halk otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı
09.01.2023 18:33

OTOMATİK OYNAT

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Olay Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi, Şeker Caddesi ile Şehit Kalmaz Caddesi kesişiminde meydana geldi. Şeker caddesinden Şehit Kalmaz caddesi istikametine dönen Y.Ş idaresindeki 15 HO 1035 plakalı özel halk otobüsü o esnada pazardan dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi Gür(86)’e çarptı. Otobüsün çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adımın kafatasında ve elmacık kemiğinde kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yapılan tedavinin ardından yoğun bakıma kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu bildirildi.

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