Haberler Yaşam Videoları Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
26.04.2023 10:04

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:39
Park halindeki İETT otobüsünde...
Yaşam 02:13
Yollarda bayram trafiği!
Yaşam 03:29
Minika çadırında 23 Nisan...
Yaşam 00:32
Meteorolojiden yağış uyarısı
Yaşam 01:02
Şişli’de bir otomobil alev...
Yaşam 02:10
Fatih'te feci olay! Görme...
Yaşam 00:54
Bayramda hava nasıl olacak?
Yaşam 00:53
Bitlis’te sağanak yağış...
Yaşam 00:30
Silivri hortum cep telefonu...
Yaşam 02:34
Tekirdağ'da şiddetli yağış!...
Yaşam 01:21
Kaza yapan araç fırına daldı:...
Yaşam 02:13
Şişli D-100 Karayolu'nda...

Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bayram Sipahi (70) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Burdur - Fethiye kara yolu El Sanatları Merkezi kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Hüseyin K. (66) yönetimindeki 15 ABE 389 plakalı minibüs ile Bayram Sipahi (70) yönetimindeki 15 DP 193 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Sipahi ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeliha Ç. (23) ve Sultan D. (23) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA