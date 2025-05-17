Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:42:21

Burdur'un Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, saat 00.02 sıralarında meydana gelen kazada, Halil İbrahim K. (22) yönetimindeki 20 U 9464 plakalı otomobil ile Tunhan S. (16) yönetimindeki 15 ADE 316 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tunhan S. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralı Tunhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.