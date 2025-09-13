Burdur’da kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı
Burdur-Fethiye kara yolunda kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı. Durağın boş olması faciayı önlerken, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu üzerinde yaşandı. O.İ. yönetimindeki 32 AP 525 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hasar alırken, sürücü O.İ. ve yanındaki yolcu A.T.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.