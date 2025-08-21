Burdur’da kayınpeder dehşeti: Damadını av tüfeğiyle öldürdü

TIR PARKI KAVGA ÇIKARDI

Olay, saat 11.30 sıralarında Bucak ilçesi Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Ali Ş., evinin önüne tırını park eden ve müştemilata tıra ait malzeme koyan damadı Deniz Top (35) ile tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., yanındaki av tüfeğiyle damadına ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Deniz Top, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYINPEDER TUTUKLANDI

Olayda kullanılan tüfekle yakalanan Ali Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kayınpeder, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.