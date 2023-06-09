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Burdur’da iki otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 5 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Burdur’da iki otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 5 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
09.06.2023 20:29

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Burdur-Karamanlı yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, Burdur-Karamanlı yolu Hacılar mevkiinde yaşandı. 16 AAN 582 otomobil sürücüsü kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek 15 AAK 125 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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