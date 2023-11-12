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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023, 19:25 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 19:40

Burdur’da düğünde damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu

Olay saat 15.20 sıralarında Burdur merkez Kışla Mahallesi, 1. Sezer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Askeriye köyünden Kışla Mahallesine gelin almaya gelen erkek tarafı gelini evden çıkardığı esnada damat İsmail C.(22) eline aldığı silahla havaya ateş etmeye başladı. Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İsmail C., o sırada silahın patlamasıyla yanlışlıkla gelin arabası şoförü Halil İbrahim S.(30)’yi boyun bölgesinden vuruldu. Halil İbrahim S.’nin araç koltuğundan kanlar içinde yere yığıldığını görenlerin çığlığı üzerine vurulduğunu anlayan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Halil İbrahim S. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası damat İsmail C. olay yerinden uzaklaşırken polis ekiplerinin çağırmasıyla teslim oldu. Gelin evi önünde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken yerde çok sayıda mermi kovanı olması dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim C. burada yapılan ilk müdahalelerin ardından mermi çekirdeğinin boyun kısmından girip omuriliğine zarar vermesinden dolayı ambulansla Antalya’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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