Burdur’da çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklandı

Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde aralarında daha önceden husumet bulunan iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada baba oğul bıçaklanarak yaralandı. Olayın faili ise gözaltına alındı. Olay saat 21.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köydeki bir düğünde karşılaşan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Sezgin A.(44) ve Cemali A.(20) ile Fikret G.(21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Fikret G., Sezgin A. ve Cemali A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba-oğul ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faili Fikret G. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak gözaltına alındı. Olay sonrası baba-oğul hastanede müdahale edilirken yakınları ise acil kapısına akın etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.