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Burdur’da 7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

Burdur’da 7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı
27.01.2022 10:47

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Burdur’da 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı. Gençlerin düşe kalka köy turu kameralara yansıdı. Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray Köyünün gençleri karda kızak keyfini başka boyuta taşıdı. 7 kafadar lastikleri halat yardımıyla traktöre bağladı. Ardından lastiklerin üzerine oturarak köyü turlamaya başladılar. Gençler traktörle kayak keyiflerini cep telefonlarıyla da kaydettiler. O anlarda gençlerin ara ara lastiklerin üzerinden düşmelerine rağmen devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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