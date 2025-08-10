Son Dakika
Burdur-Antalya yolunda kavşakta feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, Burdur-Antalya kara yolu Oğuzhan Kent Ormanı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Saat 18.50 sıralarında meydana gelen kazada, Ali U. (60) yönetimindeki 15 PH 550 plakalı Volvo marka otomobil ile Uğraş C. (53) idaresindeki 34 KMH 540 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

