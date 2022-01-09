Haberler Yaşam Videoları Bu tuvaletin özel müşterileri var

Bu tuvaletin özel müşterileri var

Bu tuvaletin özel müşterileri var
09.01.2022 13:36

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 04:49
İETT adeta çöküşü yaşıyor 3...
Ana Sayfa 01:44
Yanlış dükkana ateş açıp...
Ana Sayfa 01:15
Markette ürünleri seçerek...
Ana Sayfa 00:33
Soğuk hava deposu yandı
Ana Sayfa 01:28
Kar değil dolu esareti
Ana Sayfa 01:10
Bursa'da patates yüklü kamyon...
Ana Sayfa 00:55
Marmaris'te 20 dakika süren...
Ana Sayfa 00:20
Dilan Çiçek Deniz buz gibi...
Ana Sayfa 00:25
Chloe Loughnan paylaştı! Hem...
Ana Sayfa 00:11
Aleyna Tilki dansa doymuyor!
Ana Sayfa 17:03
A Haber’den, FOX'un maskesini...
Ana Sayfa 00:45
Yalnız Kurt 3. tanıtım...

Bursa'da hizmet veren tuvalet, temizliğiyle ön plana çıkıyor. Daimi müşterilerinin olduğu tuvaleti günde 300 kişi kullanıyor. Tarihi Hanlar bölgesinde tuvalet işleten Durak Coşkun, 20 yıldır tuvalet işletmeciliği yapıyor. Tuvalete bir kere girenler ise temizliği karşısında hayran kalıp sürekli gelmeye başlıyor. Çarşıda çoğu esnaf çalıştıkları iş yerlerine yakın başka tuvaletler olmasına rağmen temiz olduğu için yüzlerce metre yürüyüp Durak Coşkun'un tuvaletini kullanıyor. Tuvalette yazar kasa bulunurken, fiş de kesiliyor. Temiz olduğu için günde 300 kişinin kullandığı tuvalette 2 lira ücret alınıyor. 20 yıldır tuvalet işletmeciliği yaptığını ifade eden Durak Coşkun, "İşimi severek yapıyorum. Tuvaletlerim her daim temiz ve bakımlı. Böyle olunca herkes benim tuvaletimi tercih ediyor. Yıllardır sürekli burayı tercih eden müşterilerim var. Ben resmi çalıyorum, fiş kesiyorum. Resmi çalışmayıp fiş kesmeyen tuvaletler var. Onların da resmi çalışmasını istiyorum. Tuvalet ücreti 2 lira. Günde 300 kişinin tuvaleti kullandığı oluyor" dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA