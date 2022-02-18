Bu hafta sonu yağmur var mı? Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji il il sayıp uyardı!

Son dakika hava durumu tahminleri... Güneşli havalara aldanıp haftasonu plan yapanlar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki; Bu hafta sonu yağmur var mı? Hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu