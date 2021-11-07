Bu geyiklerin görevi çok "özel"

Kocaeli’de bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özenle bakılan iki geyik, özel çocukların eğitiminde çok önemli görev üstleniyor. Geyikleri elleriyle besleyen özel çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor. Dünyada ilk kez kullanılan yöntemin neticeleri, eğitimcileri bile şaşkına çeviriyor. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakılan hayvanlar, özel çocukların gelişimi ile eğitiminde çok önemli yer ediniyor. Merkezin geyikleri ise en özel konuklar arasında yer alıyor. Çocuklar ile uzun süre göz teması kuran, ellerinden yemek yiyen geyikler, özel bireylerin gelişimine inanılmaz katkılar sağlıyor. Çocukların, geyikler ile kurdukları temasın ardından gelişimlerinde önemli ilerlemeler gören eğitimciler de, her dersin ardından çocuklar ile geyikleri bir araya getirmeye çalışıyor. Dünyada bir ilk Geyikleri, çocukların göz temasını artırmak maksadıyla getirdiklerini ifade eden merkezin yöneticisi Mehmet Ali Kaşka, “Aslında kurumumuzda birçok hayvan var ama geyiklerin farkını şöyle ifade edeyim; geyik, bir insanla göz teması kurduğu andan itibaren, uzun süre o kişiye doğru bir bakış sergiliyor. Çocuk da geyiğe baktığı zaman dikkat süresini arttırmış oluyoruz. Özel eğitimde dikkat süresi ve göz teması çok önemlidir. Birçok çocuğumuz da göz teması sınırlılığı yaşadığı için hayvanlar bu anlamda çocukların ilgisini çekiyor ve beraber yürüyebildikleri bir alan içerisinde çocuk, ister istemez hayvanla bir temas sağlıyor” dedi.