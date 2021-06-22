Bu acıya yürek dayanmaz! Van’da göle giren kız çocuğu boğuldu

Van'da serinlemek için Sıhke Gölü'ne giren 12 yaşındaki kız boğuldu. Küçük kızın yakınları ise göletin kenarında gözyaşları dökerek ağıt yaktılar.
Tuşba ilçesinin Bostaniçi Mahallesi'ndeki Sıhke Göleti'nde arkadaşlarıyla göle giren Dilan Kaya, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Kaya'yı göremeyen arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Sualtı Timi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gölde araştırma yapan Jandarma Sualtı Timi ekipleri, 5 metre derinlikte çocuğun cesedine ulaştı.
Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kız çocuğunun ailesi ve yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi. Göletin kenarında gözyaşları dökerek ağıt yaktılar.