Brüksel’de tren garında bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Brüksel’de yerel saatle 18.00 civarında Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu binalarının ortasında bulunan Schuman Tren Garı’nın girişinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, polis, saldırganı gözaltına aldı. Saldırı nedeniyle gardaki tren seferlerinde yaklaşık 40 dakika rötar yaşandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, iki polisin silahlarını saldırgana doğrulttuğu ve teslim olması için çağrıda bulunduğu, saldırganın elindeki bıçağı atarak yere yattığı görüldü.