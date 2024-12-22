SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Brezilya’da uçak düştü: 10 ölü!
Haberler Yaşam Videoları

Brezilya'da uçak düştü: 10 ölü!

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 19:34

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan turistik şehir Gramado'da küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti. Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, “Maalesef ilk bilgiler uçaktaki yolcuların hayatta kalamadığını gösteriyor" dedi. Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini ifade etti. Görgü tanıkları, uçağın önce bir binanın bacasına, ardından bir evin ikinci katına çarptıktan sonra bir mobilya mağazasının üzerine düştüğünü belirttiler. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

SIRADAKİ VİDEO
Ankara'da feci kaza: Kamyon 11 aracı biçti!
22.12.2024Pazar
Muğla'da helikopterin düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı!
22.12.2024Pazar
Alacak verecek tartışması kanla bitti: 1 ölü
22.12.2024Pazar
Sağlık Bakanı Memişoğlu helikopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
22.12.2024Pazar
15 yaşındaki çocuk balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı: Ölümden döndü!
22.12.2024Pazar
Bunlar da Var
Torbalı’da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti! 01:55
Torbalı'da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti!
22.12.2024Pazar
Muğla’da helikopter kazası! Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı 01:06
Helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptı
22.12.2024Pazar
Muğla’da düşen helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı 01:20
Düşen helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı
22.12.2024Pazar
Çukurova kaza haberi! 14 yaşındaki sürücü cipiyle otomobile çarptı: 1 ölü! | Kaza anı kamerada! 01:57
14 yaşındaki sürücü Çukurova'da ölüm saçtı!
21.12.2024Cumartesi
CANLI YAYIN