PODCAST CANLI YAYIN

Bozyazı'da orman yangını!

Mersin’in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler Seferber Oldu
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, arazözler ve söndürme helikopteri sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale
Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için havadan su boşaltma ve karadan yoğun müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Bunlar da Var

Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle