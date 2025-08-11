Bozyazı'da orman yangını!

Mersin'in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler Seferber Oldu

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, arazözler ve söndürme helikopteri sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için havadan su boşaltma ve karadan yoğun müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.