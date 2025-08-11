Bozyazı'da orman yangını!
Mersin’in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler Seferber Oldu
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, arazözler ve söndürme helikopteri sevk edildi.
Havadan ve Karadan Müdahale
Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için havadan su boşaltma ve karadan yoğun müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.