RAMAZAN İMSAKİYE
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Bozcaada’ya bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bozcaada’ya bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
18.04.2022 10:28

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Çanakkale'de, Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 17:00 ve 19:00, Geyikli'den ise saat 18:00 ve 20:00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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