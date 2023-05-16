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Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor; “1 aylıktan beri benimle, artık oğlumdan farkı yok”

Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor; “1 aylıktan beri benimle, artık oğlumdan farkı yok”
16.05.2023 10:33

OTOMATİK OYNAT

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Eskişehir'de yaşayan emekli Mustafa Rahmi Erçetin, kedisi Slyvia omzuna yatırıp her gün kentte en az 6 kilometre bisiklet binerken, Türkiye'nin de sahil şehirlerinin tamamını gezdi. Eskişehir'de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 1 aylıkken beslemeye başladığı kedisi Slyvia'yı 9 yıldır omuzunda taşıyor. Kedisi omzunda günde en az 6 kilometre yürüyen Erçetin'in sıra dışı hali görenlerin dikkatini çekiyor. Emekli olan hayvan sever yürüyüşün yansıra omzunda kedisi ile birlikte bisiklete de binerek, Eskişehir sokaklarını adeta karış karış geziyor. Omzunda gezdirdiği kedisine farklı farklı kıyafetler alan Mustafa Rahmi Erçetin, hava durumuna göre onu özenle giydiriyor. Sabaha kahvaltı yaptıktan sonra her gün şehrin farklı noktalarını gezen Erçetin, kent merkezinin dışında kamp yapmaya da boynunda kedisi Slyvia ile gidiyor. Kuşadası, Çeşme, Alaçatı, Karşıyaka, Bursa ve ülkenin bütün o sahil kesimlerini gezen hayvan sever çevresinden oldukça olumlu tepkiler alıyor.

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