'Böyle anne olmaz olsun!' Esra Erol 18 yaşındaki Utku Ercan'ın annesi Fikriye Ankut'u buldu ama...

18 yaşındaki Utku Ercan'ın hikayesi Esra Erol'da izleyicilerini gözyaşlarına boğdu. Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol’da programı sevdiklerine ulaşmak isteyenlere umut kaynağı olmaya devam ediyor. 9 aylıkken kendisini terk eden ve bir daha hiç haber alamadığı annesini bulmak için Esra Erol’da programına gelen Utku'nun annesini Esra Erol buldu. Ancak Fikriye Ankut'un yıllardır görmediği oğluyla ilgili Esra Erol'a yanıtı, 'Böyle anne olmaz olsun' dedirten cinsten...

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında yaşanan hayat Hikayeleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Programa katılan 18 yaşındaki Utku bugüne kadar sesini bile duymadığı annesi Fikriye Ankut'u görebilmek için Esra Erol'un kapısını çaldı. Hayat hikayesi ile milyonları gözyaşına boğan Utku'nun annesinden gelen yanıt ise, 'Böyle anne olmaz olsun' dedirtti.

Zonguldak'ta yaşayan Utku Evcan 9 aylıkken kendisini terk eden ve bir daha hiç haber alamadığı annesini bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Babası cezaevinde olan, akrabalarıyla yaşayan Utku "annem beni 9 aylıkken hastaneye gidiyorum diyerek evde bırakış. Bir daha geri dönmemiş. Ben hiç anne sevgisi görmedim, beni neden bıraktı? Niçin yıllarca aramadı bunları sormak istiyorum" dedi.

Esra Erol, kısa bir süre içinde Utku'ya müjdeli haberi verdi. Yıllardır görmediği annesi bulunmuştu. Fakat annesinin Utku için hiç beklenmedik bir yanıtı vardı.

ESRA EROL ANNEYİ BULDU!

Erol, Utku'nun annesi Fikriye Hanımla görüştüm ve stüdyoya getirdim. Ancak anne Fikriye Hanım " Ben kendi düzenimi kurdum, evliyim başka çocuklarım var. Eski eşimden çok işkence gördüm bu yüzden evden kaçtım. Utkuyu almayı çok istedim ama eski eşim buna asla izin vermeyeceğini söyledi.

OĞLUNUN YÜZÜNÜ BİLE GÖRMEK İSTEMEDİ!

Utku göründüğü gibi biri değil, hem bana hem çocuklarıma zarar verebilir. Utku'nun psikolojik sorunları var" diyerek, 18 yaşındaki oğlu Utku Ercan'ın görmek istemediğini söyledi" dedi.

Oğlunun yüzünü bile görmek istemeyen anne Fikriye Hanım'ın bu sözleri ise Hem Esra Erol'u hem izleyicileri şoka uğrattı.