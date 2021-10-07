Haberler Yaşam Videoları 'Boyasına taş değer' diye trafiğe çıkarmıyordu! Milyonerden gelen teklif, vasiyeti bozdurdu! Tofaş Doğan otomobile rekor fiyat!

'Boyasına taş değer' diye trafiğe çıkarmıyordu! Milyonerden gelen teklif, vasiyeti bozdurdu! Tofaş Doğan otomobile rekor fiyat!

'Boyasına taş değer' diye trafiğe çıkarmıyordu! Milyonerden gelen teklif, vasiyeti bozdurdu! Tofaş Doğan otomobile rekor fiyat!
07.10.2021 16:21
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Türkiye'de eşine ender rastlanan bir olay yaşandı. 1978-2002 yıӀӀarı arasında Türkiye'de üretiӀen Tofaş Doğan marka otomobil yeni bir haberle gündeme geldi. Konyaaltı ilçesi Aşağı karaman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 sene evvelce parça ve boyası değişikliğe uğramayan iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, öteki bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza ya da çizik meydana gelir düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.

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