Haberler Yaşam Videoları Bostancı'da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı

Bostancı'da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı

Bostancı'da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı
15.11.2021 15:14
Ana Sayfa 00:30
Seyir halinde olan otomobil...
Ana Sayfa 00:18
Bensu Soral'dan aşk...
Ana Sayfa 01:15
Başak Cengiz'in kılıçla...
Ana Sayfa 00:21
Damat istedi, sürücü...
Ana Sayfa 03:55
Bakan Çavuşoğlu'ndan Tahran'da...
Ana Sayfa 00:59
Yatarak motosiklet kullanan...
Ana Sayfa 04:23
Neslihan Batur cinayetinde...
Ana Sayfa 00:51
Otomobille kamyonet çarpıştı:...
Ana Sayfa 02:27
SGK ve Bağkur'lu emekliye...
Ana Sayfa 02:12
Maç sonrası E-5’te taşlı...
Ana Sayfa 02:58
Tüm köy ağız birliği edince...
Ana Sayfa 00:35
İstanbul'da trafik çilesi!...

Kadıköy Bostancı’da bir lunaparkta hız trenine binen kişi hız treni tur atarken trenden düşerek yaralandı. Yaralanan kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay, dün öğlen saatlerinde Bostancı’da bir lunaparkta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta bulunan hız trenine binen kişi, tren tur atarken dengesini kaybederek trenden yere düştü. Trenden düşen kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı kişi, yerde oturup olay yerine ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı olay yerine gelen ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA