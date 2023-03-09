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Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca tutuklandı

Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca tutuklandı
09.03.2023 18:30

OTOMATİK OYNAT

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Olay, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde 7 Mart tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Muhammer Gültaş, boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi Yeliz Gültaş’ı (32) 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve Şemsettin ve Günay Çalkaya çiftinin çocuklarından birisi olan 4 çocuk annesi Yeliz Gültaş, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde bulunan Ortaköy Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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