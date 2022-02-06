Haberler Yaşam Videoları Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kadın kaçtığı yerde kendi kafasına sıktı

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kadın kaçtığı yerde kendi kafasına sıktı

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kadın kaçtığı yerde kendi kafasına sıktı
06.02.2022 15:50

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 04:02
Isparta Belediye Başkanı Şükrü...
Ana Sayfa 01:01
Koronavirüse yakalanan...
Ana Sayfa 00:08
Demet'ten Ronaldo'nun...
Ana Sayfa 00:25
2 İETT otobüsü çarpıştı, 6...
Ana Sayfa 00:45
Esenyurt'ta İETT otobüsü alev...
Ana Sayfa 00:37
Taşan sel suları yapay şelale...
Ana Sayfa 00:35
Bebek’te ünlü kafeteryaya...
Ana Sayfa 00:26
Elvin Levinler'den sosyal...
Ana Sayfa 00:29
Polatlı’da trafik kazası 3...
Ana Sayfa 01:30
Düğünde sandalyeler havada...
Ana Sayfa 01:41
Kıvanç Tatlıtuğ mutfakta...
Ana Sayfa 00:37
İstanbul Bebek'te ünlü kafeye...

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kendi kafasına sıkarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Sönmez 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.Ö. isimli kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ö.’yü (25) tabancayla sokak ortasında göğsünden ve bacağından vurdu. M.Ö. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan H.Ö., daha sonra Kocasinan ilçesine bağlı 828. Sokak üzerinde geldiği bir ikamette kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan H.Ö., tedavi altına alındı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA