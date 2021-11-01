Boş dükkanda 73 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Edremit ilçesindeki boş dükkanda yapılan aramada 73 düzensiz göçmen yakalandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Ekim 2021 günü saat 23.15 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca Kurubaş Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla ‘şok evi’ diye tabir edilen M.S.E. isimli şahsa ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkanda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda icra edilen aramada 73 yasadışı göçmen yakalanmış olup işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Ayrıca dükkan sahibi M.S.E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V.E. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Olayla İlgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.