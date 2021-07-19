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Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini yumrukladı

Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini yumrukladı
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Kayseri’de bir şahıs borç meselesi yüzünden tartıştığı eşini darbetti. 3 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altın alınırken, eşi gözaltına alındı.


Kayseri'de bir şahıs borç meselesi yüzünden tartıştığı eşini darbetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 247'nci sokaktaki 14 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K. borç meselesi nedeniyle eşi Fatma K. ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ YUMRUKLADI
İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan K., 3 çocuğunun annesi Fatma K.'yı yumrukla darbetti. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri darp nedeniyle yaralanan kadını Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşini darbeden Hakan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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