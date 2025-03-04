Borç anlaşmazlığı cinayete dönüştü: Burdur’da baba ve oğul hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 17:26 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 17:26

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının gününde ödenmemesi nedeniyle Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı (43), mahkeme salonunda ilk ifadesini verdi.

Olay, 3 Eylül 2024'te Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Ramazan Tin olay yerinde, Muharrem Tin ise hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Kızıllı, polis tarafından kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Metin Kızıllı'nın, baba-oğula tüfekle saldırdığı anlar yer aldı. İddianamede, Kızıllı'nın maddi sıkıntılar sebebiyle bu cinayetleri işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Davanın ilk duruşmasında sanık, korkutma amacıyla ateş ettiğini ileri sürerek kendini savundu.

Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin ise duruşmada, "Borcumuz yok, helalleşerek göndermiştik. Kuş avlar gibi avladı eşimi ve oğlumu" diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Çıkışta iki aile arasında yaşanan tartışma ise polis tarafından sonlandırıldı.