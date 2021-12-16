Haberler Yaşam Videoları Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı

Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı

Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı
16.12.2021 12:22

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:15
Otostop çekip bindiği araç...
Ana Sayfa 01:09
Çatalca kar yağışının...
Ana Sayfa 02:16
Asgari Ücret 2022 Canlı Yayın!...
Ana Sayfa 01:56
Hurdaya dönen Tofaş marka...
Ana Sayfa 01:26
Sahte içki imalathane ve...
Ana Sayfa 01:30
Sağanak yağış 40 yıllık ağacı...
Ana Sayfa 01:24
Kontrolsüz bir şekilde yola...
Ana Sayfa 00:27
47'lik Pınar Altuğ spor...
Ana Sayfa 00:30
Bergüzar Korel’den peş peşe...
Ana Sayfa 00:59
Boran Alp, Osman Bey'e teslim...
Ana Sayfa 00:32
FED faiz kararını açıkladı
Ana Sayfa 08:23
Meral ve Beytullah yeniden bir...

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bomba gibi patlayan tüp evi yıktı. Evde bulunan yaşlı çift, olaydan yaralı olarak kurtuldu. Olay, sabah saatlerinde Besni ilçesine bağlı Eğirli köyü Kocapir mezrasında meydana geldi. Sultan Bulut (72) isimli yaşlı kadın kahvaltı yapmak için ocağın üzerine çayı koyarak tüpü açtı. Bir süre sonra tüpün söndüğünü fark eden yaşlı kadın çakmağı çakmasıyla birlikte tüpten sızan gaz patladı. Bomba gibi patlayan tüp evi yıktı. Evin mutfağında bulunan Sultan Bulut ve oturma odasında bulunan eşi Mustafa Bulut (73) enkazın altında kaldı. Patlamayı duyan köylü vatandaşlar, enkazın altında kalan yaşlı çifti çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ambulanslarla Besni Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sultan Bulut’un vücudunda yanıklar olduğu, Mustafa Bulut’un ise yaraladığı öğrenildi. Yaralıların bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Patlamanın etkisiyle komşu evin camları kırılırken, bir otomobil zarar gördü. Patlamada yaşlı çiftin evi kullanılmaz hale geldi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA