SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bolu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Haberler Yaşam Videoları

Bolu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 18:57 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 18:57

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bolu’da güneşli havaların ardından hava sıcaklıkları düştü. Kent merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu’nun dört bir yanında bulunan yüksek kesimlerdeki yaylalarında yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Tuzak Yaylası, Gerede ilçesine bağlı Urumşah Yaylası, Merkez ilçeye bağlı Merkeşler Yaylası ve Anadolu Otoyolu’nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde yağan kar vatandaş kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Edirne'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
17.10.2024Perşembe
Sivas'ta sac yüklü TIR böyle devrildi!
17.10.2024Perşembe
Şişli’de temizlik yaparken bazanın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
17.10.2024Perşembe
Uyuşturucunun etkisiyle ayakta uyudu; Cebinden çalınan cep telefonunu ruhu bile duymadı
17.10.2024Perşembe
Müge Anlı'da İrem Büyükmert'in kaybında korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü!
17.10.2024Perşembe
Bunlar da Var
Fatih’te tramvayın çarptığı yaya yaralandı 01:10
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı
16.10.2024Çarşamba
Sevan Nişanyan’dan soydaşı Daron Acemoğlu’na zehir zemberek sözler 03:57
Sevan Nişanyan'dan soydaşı Daron Acemoğlu'na zehir zemberek sözler
16.10.2024Çarşamba
Umut Akyürek’in yardım çığlığı: Kızım madde bağımlısı, babasına 2 kez bıçakla saldırdı 03:00
Umut Akyürek’in yardım çığlığı
17.10.2024Perşembe
Hizbullah yine vurdu sirenler çalıyor! 12:17
Hizbullah yine vurdu sirenler çalıyor!
17.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA