RAMAZAN İMSAKİYE
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Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda sırtında yavrusuyla göle giden kurbağa böyle görüntülendi

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda sırtında yavrusuyla göle giden kurbağa böyle görüntülendi
16.04.2023 10:05

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Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde sırtında yavrusuyla göle giden kurbağa kameraya takıldı. Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Abant Gölü Milli Parkı, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu güzellikler arasında yer alan kurbağalar da, doğal yaşamın bir parçası olarak parkta kendilerine yer buluyor. Gece saatlerinde yavrusunu sırtında taşıyan bir kurbağa kameralara takıldı. Yavrusuyla birlikte Abant Gölü'ne giden kurbağa, renkli görüntüler oluşturdu.

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